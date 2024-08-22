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Древние охотники использовали хитрое устройство для охоты на мамонтов

Учёные предложили новую теорию про охоту на мамонтов
1:14
Наука

Исследователи из Северной Америки предложили новую гипотезу о том, как древние охотники-собиратели могли охотиться на мегафауну ледникового периода, такую как мамонты.

Учёные предложили новую теорию про охоту на мамонтов
Фото: Flickr by Thomas Quine, CC BY 2.0

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, представители культуры Кловис, возможно, использовали инновационное оружие с укрепленным древком, чтобы наносить смертельные раны крупным животным. Это оружие, пики с острыми наконечниками, которые упирались в землю, позволяло охотникам использовать силу нападающего животного, а не зависеть от своей собственной силы. Наконечники копий, известные как "наконечники Кловис", часто находят внутри скелетов мамонтов, что позволяет предположить, что это оружие действительно использовалось в охоте.

Исследователи провели эксперименты, воссоздав древние пики, и подтвердили, что они могли наносить более серьёзные травмы, чем обычные копья. Такие находки указывают на то, что это древнее оружие было важным технологическим достижением для охотников того времени.

В дальнейшем ученые планируют создать копию мамонта, чтобы проверить свою теорию более детально.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Культура Кло́вис — археологическая культура каменного века, распространённая на территории Северной и Центральной Америки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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