Попугаи "разговаривают" на разных языках: результаты 22-летнего исследования

Попугаи начали использовать новые диалекты

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Питтсбурга в Джонстауне и Университета штата Нью-Мексико, показало, что культурные диалекты не ограничиваются только человеческими обществами, но также существуют и среди животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, CC BY-SA 2.5

В течение 22 лет исследователи наблюдали за желтозатылочными амазонскими попугаями в их естественной среде обитания в Коста-Рике. Они обнаружили, что эти попугаи используют различные диалекты в зависимости от географического региона, в котором они находятся. Первоначальные исследования, проведенные в 1994 году, выделили три различных диалекта: северный, южный и никарагуанский, сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Повторные исследования в 2005 году показали, что эти диалекты остались относительно неизменными, однако к 2016 году ситуация изменилась. Границы между северным и южным диалектами начали смещаться, а в районах, где раньше использовался только один диалект, появились новые звуки. Кроме того, исследователи заметили, что в северных диалектах появилось больше "двуязычных" попугаев, которые использовали элементы обоих диалектов. Это изменение совпало с периодом значительных экологических разрушений, вызванных сокращением популяции и увеличением расчистки земель под сельское хозяйство.

Хотя еще требуется дополнительная работа, чтобы точно связать эти культурные изменения с демографическими изменениями, ученые подчеркивают важность долгосрочных исследований для понимания эволюции культуры у животных. Исследование также демонстрирует, что способность попугаев к вокальному обучению может иметь адаптивное значение в условиях дикой природы.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам. Известны с миоцена.

Диале́кт (др.-греч. διάλεκτος — наречие, от διαλέγομαι — говорить, изъясняться) — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, связанными между собой одной территорией.