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Загадочная гробница Кат Хилл: окно в прошлое на 4000 лет назад

В Англии найдена гробница бронзового века
1:58
Наука

В Национальном парке Дартмур на юго-западе Англии была обнаружена уникальная гробница бронзового века, которая, по мнению археологов, может пролить свет на жизнь людей 4000 лет назад.

В Англии найдена гробница бронзового века
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Гробница, представляющая собой погребальную камеру размером около одного квадратного метра, была найдена в мае 2024 года на горе Кат Хилл. Она покрыта тремя большими гранитными камнями и содержит многочисленные хорошо сохранившиеся деревянные элементы, а также слой заполнения, что делает находку особенно ценной для науки. На основании радиоуглеродного анализа угля, найденного внутри, гробницу датируют примерно 1800 годом до н. э.

Эта находка имеет важное значение, поскольку подобные гробницы в Дартмуре редко удается исследовать с использованием современных археологических методов. Аналогичная гробница была обнаружена в 2011 году на горе Уайтхорс-Хилл и датируется 1730-1600 гг. до н. э. Тогда были найдены кремированные останки молодого человека и уникальные артефакты, такие как ожерелье из более чем 200 бусин из различных материалов, включая янтарь, что свидетельствует о существовании торговых связей с отдаленными регионами, такими как Балтика.

Археологи считают, что новая находка на Кат Хилл может оказаться столь же значимой, как и открытие на Уайтхорс-Хилл, и планируют тщательно исследовать все артефакты в лабораторных условиях. Ученые также завершили анализ окружающего ландшафта, который показал, что в доисторические времена здесь была высокая активность человека. Открытие вызывает большой интерес у специалистов, так как оно может раскрыть новые аспекты жизни и обычаев людей раннего бронзового века.

Уточнения

Да́ртмур (англ. Dartmoor) — холмистая болотистая местность площадью около 954 км² в графстве Девоншир в Юго-Западной Англии, а также одноимённый национальный парк Великобритании.

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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