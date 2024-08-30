Материалы со сменой фазы: решение для температурных перепадов в космосе

Thermo: PCM могут стабилизировать температуру на внеземных базах

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские учёные из Мадридского политехнического университета предложили использовать материалы со сменой фазы (PCM) для пассивной термоизоляции внеземных баз, что может стать ключевым решением для стабилизации температуры в условиях космоса.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

Исследование, опубликованное в журнале Thermo, подчеркивает необходимость разработки новых методов поддержания комфортной температуры на внеземных объектах, таких как базы на Луне, где температура может варьироваться от 121°C днем до -133°C ночью.

Материалы со сменой фазы, которые уже применяются в различных отраслях, включая солнечные электростанции и тепловые насосы, обладают способностью поглощать тепло в жару и выделять его в холодные периоды. Ученые изучили материал под названием н-октадекан, который меняет свои тепловые свойства при температуре 28°C, и смоделировали его использование в стенах космических жилищ.

Результаты моделирования показали, что применение PCM в стенах значительно снижает потребности в нагреве и охлаждении, необходимых для поддержания комфортной температуры внутри жилого пространства. Учитывались также такие факторы, как отражательная способность внешней поверхности и солнечный цикл.

Тем не менее, исследователи отмечают, что реализация такого подхода может столкнуться с практическими трудностями.

В частности, интеграция PCM в конструкции, созданные из местных материалов на других планетах, может оказаться сложной задачей, а необходимое количество PCM для термоконтроля больших объектов может быть слишком дорогостоящим по существующим ценам.

Уточнения

Колонизация космоса — гипотетическое создание автономных человеческих поселений вне Земли. Энтузиасты колонизации считают, что на Луне и ближайших к Земле планетах и астероидах достаточно ресурсов для создания такого поселения, например, с применением технологий роботизированной 3Д-печати.