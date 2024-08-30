Микробиота и черника: как ягода помогает при ишемическом инсульте

Черника улучшает восстановление после инсульта

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательская команда из Китая продемонстрировала многообещающие результаты использования экстракта черники в терапии ишемических инсультов. Как сообщает портал Ufacitynews. ru, это исследование расширяет ранее полученные данные о положительном влиянии черники на сердечно-сосудистую систему и микрофлору кишечника.

Фото: shopify.com by Matthew Henry, PDM

В ходе экспериментов ученые исследовали связь между ишемическими инсультами и микробиотой кишечника у крыс. Они обнаружили, что нарушения микробиома и барьерной функции кишечника способствуют воспалительным процессам, усугубляющим неврологические расстройства.

Применение экстракта черники привело к значительным изменениям в составе микробиоты кишечника, особенно к увеличению количества бактерий рода Prevotella, что способствовало улучшению восстановительных процессов после инсульта.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные). Ягоды съедобны для людей. Ягоды и листья используются в лекарственных целях. Иногда чернику также выращивают в декоративных целях на альпийских горках. == Литература == Черника — статья из Большой советской энциклопедии. Черника // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Губанов И. А. 1010. Vaccinium myrtillus L. — Черника // Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М. : Товарищество науч. изд. КМК : Ин-т технол. исслед., 2004. — Т. 3 : Покрытосеменные (двудольные: спайнолепестные). — С. 24. — 520 с. — 3000 экз. — ISBN 5-87317-163-7. Jorge B. Retamales, James F. Hancock. Blueberries (англ.). — CABI, 2012. — 336 p. — ISBN 1845938267. — ISBN 978-1-84593-826-0

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.