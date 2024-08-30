Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как удалить макияж дома: секреты от косметолога
Легкомоторный самолет рухнул под Красноярском
Топ-5 богатейших женщин России
В Подмосковье задержали бизнесменов, которые украли деньги на развитие экотуризма
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Рецепт домашней гранолы для длительного хранения
Экс-жена Сафонова требует от него 18,6 миллиона рублей в год на содержание ребенка
Белый налёт на языке может указывать на заболевание печени — врач-терапевт
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит

Микробиота и черника: как ягода помогает при ишемическом инсульте

Черника улучшает восстановление после инсульта
0:55
Наука

Исследовательская команда из Китая продемонстрировала многообещающие результаты использования экстракта черники в терапии ишемических инсультов. Как сообщает портал Ufacitynews. ru, это исследование расширяет ранее полученные данные о положительном влиянии черники на сердечно-сосудистую систему и микрофлору кишечника.

Черника улучшает восстановление после инсульта
Фото: shopify.com by Matthew Henry, PDM

В ходе экспериментов ученые исследовали связь между ишемическими инсультами и микробиотой кишечника у крыс. Они обнаружили, что нарушения микробиома и барьерной функции кишечника способствуют воспалительным процессам, усугубляющим неврологические расстройства.

Применение экстракта черники привело к значительным изменениям в составе микробиоты кишечника, особенно к увеличению количества бактерий рода Prevotella, что способствовало улучшению восстановительных процессов после инсульта.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные). Ягоды съедобны для людей. Ягоды и листья используются в лекарственных целях. Иногда чернику также выращивают в декоративных целях на альпийских горках. == Литература == Черника — статья из Большой советской энциклопедии. Черника // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Губанов И. А. 1010. Vaccinium myrtillus L. — Черника // Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М. : Товарищество науч. изд. КМК : Ин-т технол. исслед., 2004. — Т. 3 : Покрытосеменные (двудольные: спайнолепестные). — С. 24. — 520 с. — 3000 экз. — ISBN 5-87317-163-7. Jorge B. Retamales, James F. Hancock. Blueberries (англ.). — CABI, 2012. — 336 p. — ISBN 1845938267. — ISBN 978-1-84593-826-0

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Украина обвинит лётчика в гибели F-16, потому что так надо Западу Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Последние материалы
Топ-5 богатейших женщин России
В Подмосковье задержали бизнесменов, которые украли деньги на развитие экотуризма
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Рецепт домашней гранолы для длительного хранения
Экс-жена Сафонова требует от него 18,6 миллиона рублей в год на содержание ребенка
Белый налёт на языке может указывать на заболевание печени — врач-терапевт
Черника улучшает восстановление после инсульта
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Московский ЖК с минимальной стоимостью "квадрата" находится в Новой Москве
Остеопат рассказал, какие признаки указывают на ослабление мышц тазового дна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.