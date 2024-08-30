Как загрязнение воздуха усиливает летние грозы: новое исследование

Atmospheric Research: загрязнение воздуха усиливает летние грозы

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Университета Джеймса Мэдисона обнаружили, что загрязнение воздуха связано с увеличением интенсивности гроз в летний период. Это исследование, опубликованное в научном журнале Atmospheric Research (AtmRes), изучило около 200 тысяч гроз в районе Вашингтона (округ Колумбия) и более 300 тысяч гроз в штате Канзас в течение трёх лет.

Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Используя данные Национальной сети обнаружения молний и информацию станций контроля за загрязнением воздуха, исследователи установили, что увеличение концентрации атмосферных аэрозолей в условиях высокой нестабильности атмосферы приводит к большему количеству грозовых разрядов. Аэрозоли попадают в облака через восходящие потоки воздуха, где они способствуют разделению электрических зарядов, что в итоге увеличивает количество молний.

Учёные также провели аналогичное исследование в Бангкоке, мегаполисе с высоким уровнем загрязнения воздуха, расположенном в тропическом климате. Результаты показали схожие тенденции, с учётом более жарких и влажных условий, характерных для региона.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт. == Литература == Дариус, Джон. Старейшая фотография молнии // Недоступное глазу / Пер. с англ. / Предисл. К. В. Чибисова. — М.: Мир, 1986. — С. 28—29. — 249 с. Базелян Э. М., Райзер Ю. П. Физика молнии и молниезащиты. — М.: Физматлит, 2001. — 319 c. — ISBN 5-9221-0082-3.