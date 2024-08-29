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Прорыв в генетике: учёные обнаружили новый код в ДНК

Nature: учёные открыли новый код в ДНК, влияющий на работу генов
1:52
Наука

Учёные из Washington State University и University of California совершили прорыв в области генетики, обнаружив новый код в ДНК, который получил название "пространственная грамматика". Это открытие, описанное в статье на портале Nature, может существенно изменить наше понимание работы генов.

Nature: учёные открыли новый код в ДНК, влияющий на работу генов
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Новое исследование выявило, что в ДНК существует скрытая "пространственная грамматика", которая определяет, как активируются или подавляются гены. Исследование сосредоточено на регуляторных элементах, таких как промоторы и энхансеры, которые контролируют активность генов.

Эти элементы содержат специфические последовательности, к которым присоединяются факторы транскрипции (TF) — белки, играющие ключевую роль в запуске или подавлении генов.

Ученые обнаружили, что позиция факторов транскрипции относительно начала гена (сайта начала транскрипции, TSS) имеет критическое значение для того, как гены включаются или выключаются. Например, если фактор транскрипции располагается в одном месте, он может активировать ген, но если его сместить на несколько позиций, этот же фактор может подавлять тот же ген.

Это объясняет, почему одни и те же наборы факторов транскрипции могут приводить к разным результатам в зависимости от их расположения в ДНК.

Открытие "пространственной грамматики" не только углубляет понимание регуляции генов, но и показывает, что изменения в некодирующей ДНК, ранее считавшиеся незначительными, могут существенно влиять на здоровье и развитие различных заболеваний.

Этот прорыв может привести к созданию новых методов лечения генетических заболеваний, направленных на коррекцию этих регуляторных механизмов.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. == Литература == Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки в 3-х томах. — М.: Мир, 1994. — 1558 с. — ISBN 5-03-001986-3. Докинз Р. Эгоистичный ген. — М.: Мир, 1993. — 318 с. — ISBN 5-03-002531-6. Франк-Каменецкий, М. Самая главная молекула: От структуры ДНК до биомедицины XXI века. — 2-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-00139-038-1.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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