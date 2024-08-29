Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страницу Килиана Мбаппе взломали хакеры
Немецкий турист был потрясён жизнью русских пенсионеров
Банк России спрогнозировал пик финансового кризиса
Ходьба по 10 минут в день продлевает жизнь — исследование
AFP: оспа обезьян в некоторых случаях способна передаваться воздушно-капельным путём
NASA провело анализ Тунгусского события: взрыв на высоте подтвердился
Врач Гинзбург: после 50 лет нужно принимать витамины D3, К2, В9 и В12
Истребитель F-16 потерпел крушение на Украине
Инъекционные методы: секрет молодости и свежести кожи

Почему "совы" любят вещи, а "жаворонки" — события

P&M: "жаворонки" получают больше удовольствия от впечатлений
Наука

Американские учёные из Западного университета штата Миссури провели исследование, показавшее, что индивидуальные ритмы человека, или хронотип, оказывают влияние на его потребительские привычки. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychology & Marketing (P&M).

P&M: "жаворонки" получают больше удовольствия от впечатлений
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Хронотипы, такие как "совы" и "жаворонки", широко известны: "жаворонки" наиболее продуктивны утром, в то время как "совы" активны ближе к вечеру. Исследование показало, что у людей с хронотипом "сова" большее чувство счастья и удовлетворения вызывают материальные покупки — они предпочитают приобретать различные предметы и вещи. "Жаворонки", напротив, получают максимальное удовлетворение от затрат на новый опыт, например, от покупки билетов на культурные мероприятия или посещения музеев.

Учёные объясняют эту разницу тем, что вечерние и утренние хронотипы по-разному воспринимают время. Люди с вечерним хронотипом ("совы") воспринимают прошлое как более отдаленное и придают большее значение владению материальными объектами. "Жаворонки" же склонны дольше удерживать впечатления, и даже события, произошедшие месяц назад, продолжают оказывать на них эмоциональное влияние.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных. Хронотип человека определяет организацию физиологических функций организма и его способность к адаптации, может использоваться как универсальный критерий общего функционального состояния организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Армия России получила новые современные истребители Су-30СМ2 Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Ошибка, из-за которой яичница получается жёсткой и пригоревшей
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Последние материалы
Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP
Зачем водители убирают обратный клапан из стеклоочистителя
Банк России спрогнозировал пик финансового кризиса
Зачем многие водители по зиме возят с собой марганцовку
В Китае рассказали о возмущении Запада "неправильной" реакцией России на санкции
Эксперт: "Технические проблемы — сигнал для смены авто"
Ходьба по 10 минут в день продлевает жизнь — исследование
Учитель Луховицкий: "Нет денег — дайте учителям возможность спокойно работать"
AFP: оспа обезьян в некоторых случаях способна передаваться воздушно-капельным путём
NASA провело анализ Тунгусского события: взрыв на высоте подтвердился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.