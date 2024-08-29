Почему "совы" любят вещи, а "жаворонки" — события

P&M: "жаворонки" получают больше удовольствия от впечатлений

Американские учёные из Западного университета штата Миссури провели исследование, показавшее, что индивидуальные ритмы человека, или хронотип, оказывают влияние на его потребительские привычки. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychology & Marketing (P&M).

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Хронотипы, такие как "совы" и "жаворонки", широко известны: "жаворонки" наиболее продуктивны утром, в то время как "совы" активны ближе к вечеру. Исследование показало, что у людей с хронотипом "сова" большее чувство счастья и удовлетворения вызывают материальные покупки — они предпочитают приобретать различные предметы и вещи. "Жаворонки", напротив, получают максимальное удовлетворение от затрат на новый опыт, например, от покупки билетов на культурные мероприятия или посещения музеев.

Учёные объясняют эту разницу тем, что вечерние и утренние хронотипы по-разному воспринимают время. Люди с вечерним хронотипом ("совы") воспринимают прошлое как более отдаленное и придают большее значение владению материальными объектами. "Жаворонки" же склонны дольше удерживать впечатления, и даже события, произошедшие месяц назад, продолжают оказывать на них эмоциональное влияние.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных. Хронотип человека определяет организацию физиологических функций организма и его способность к адаптации, может использоваться как универсальный критерий общего функционального состояния организма.