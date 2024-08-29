Гибкость тела как ключевой фактор выживаемости в среднем возрасте

Scandinavian Journal: снижение гибкости тела увеличивает риск смерти

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В новом исследовании, опубликованном в престижном журнале Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, ученые обнаружили значительную связь между гибкостью тела и продолжительностью жизни у людей среднего возраста. В исследовании участвовали 3139 человек в возрасте от 46 до 65 лет, из которых 66% составляли мужчины.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Каждый участник прошел тестирование на гибкость, и на основе этих данных был рассчитан показатель гибкости тела, названный Flexindex. Этот показатель учитывал пассивную амплитуду движений в 20 различных положениях, охватывающих 7 суставов.

Результаты исследования показали, что у женщин Flexindex был на 35% выше, чем у мужчин. За период наблюдения, который составил в среднем 12,9 лет, умерло 302 человека (9,6%), из них 224 мужчины и 78 женщин. Исследование выявило, что у выживших участников Flexindex был почти на 10% выше, чем у тех, кто умер, независимо от пола.

После анализа дополнительных факторов, таких как возраст, индекс массы тела и состояние здоровья, было установлено, что мужчины и женщины с низким Flexindex имели в 1,87 и 4,78 раза более высокий риск смерти соответственно по сравнению с теми, у кого был высокий Flexindex.

Ведущий автор исследования, доктор Клаудио Жиль С. Араужо, отметил, что эти данные подтверждают связь между сниженной гибкостью тела и более низкой выживаемостью у мужчин и женщин среднего возраста.

Учитывая, что гибкость имеет тенденцию снижаться с возрастом, исследователи рекомендуют включать упражнения на гибкость в регулярные физические тренировки и оценку гибкости тела в комплексные медицинские обследования.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой. Также гибкость — абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, который достигают в мгновенном усилии.