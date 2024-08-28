Млечный Путь и Андромеда: столкновение под вопросом

arXiv: вероятность столкновения Млечного Пути и Андромеды составляет 50%

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Финляндии, Франции и Великобритании провела исследование, которое оценивает вероятность столкновения Млечного Пути с галактикой Андромеда в течение следующих 10 миллиардов лет. Согласно их работе, опубликованной на портале arXiv, шансы на слияние двух галактик составляют 50 на 50.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

Андромеда, находящаяся в 2,5 миллионах световых лет от Млечного Пути, движется к нам со скоростью 110 километров в секунду. Ранее астрономы полагали, что столкновение неизбежно, и результатом будет слияние, образующее новую галактическую систему. Однако новое исследование показало, что такой сценарий не предопределен.

Авторы работы отмечают, что неопределенности в текущих положениях, движениях и массах галактик оставляют возможность для различных исходов, и вероятность того, что Млечный Путь и Андромеда не столкнутся в течение следующих 10 миллиардов лет, составляет примерно 50%.

Ранее не учитывался так называемый "смешивающий фактор" — гравитационное воздействие меньших галактик внутри Местной группы, к которой принадлежат Млечный Путь и Андромеда. Это воздействие может изменить траектории галактик и предотвратить их слияние.

Исследователи использовали данные космических телескопов "Гайя" и "Хаббл" для оценки масс, движений и гравитационных взаимодействий четырех крупнейших галактик Местной группы: Млечного Пути, Андромеды, галактики Треугольника и Большого Магелланова Облака. Эти данные были введены в модель, которая симулировала различные сценарии развития событий.

Результаты показали, что вероятность столкновения Млечного Пути и Андромеды можно оценить как вероятность выпадения орла или решки при броске монеты. И если слияние действительно произойдет, то оно случится не раньше, чем через 8 миллиардов лет.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек. Полная масса Галактики с учётом тёмной материи оценивается как 1—2⋅1012 M⊙. В Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звёзд, а его светимость составляет 2⋅1010 L⊙. По сравнению с другими спиральными галактиками Млечный Путь имеет довольно большую массу и высокую светимость. Солнечная система расположена на расстоянии в 7,5—8,5 килопарсека от центра Галактики и движется вокруг него со скоростью 220 км/с. == Литература == Новиков Н.Б. 1000 аналогий, изменивших науку (новый взгляд на гениальность) (рус.). — М., 2010. — 878 с. Сурдин В. Г. Галактики. — 2-е, исправленное и дополненное. — М.: Физматлит, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-9221-1726-5. Ефремов Ю. Н. Млечный Путь. — Фрязино: Век 2, 2006. — 64 с. — (Наука сегодня). — ISBN 5-85099-156-5. Binney J., Merrifield M. Galactic Astronomy. — Princeton: Princeton University Press, 1998. — 816 p. — ISBN 978-0-691-23332-1.