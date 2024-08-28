Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами
Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
Советы, как выбрать качественную детскую кровать

Открытие: киты разрабатывают уникальные техники для выживания

RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи
1:07
Наука

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа обнаружили, что горбатые киты способны создавать и использовать орудия труда. Их исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science (RSOS), показало, что киты, обитающие у берегов Аляски, используют особую технику выдувания пузырей для создания своеобразных "сетей", которые помогают им ловить криль — их основной источник пищи.

RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи
Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Наблюдения, проведенные с помощью датчиков на присосках и подводных дронов, показали, что киты тщательно контролируют процесс выдувания пузырей, создавая узоры с разным количеством колец, их размерами и расстоянием между ними.

Эти пузырьковые сети позволяют китам захватывать значительно больше добычи за одно погружение, при этом экономя энергию.

Исследователи также подчеркнули, что такая эффективность кормления имеет ключевое значение для выживания горбатых китов, особенно в период их миграции с юго-востока Аляски к Гавайским островам во время зимы.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов. Единственный современный вид рода горбатых китов (Megaptera). Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину.

Горбатые киты на Гавайях
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы
В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.