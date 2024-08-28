Открытие: киты разрабатывают уникальные техники для выживания

RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа обнаружили, что горбатые киты способны создавать и использовать орудия труда. Их исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science (RSOS), показало, что киты, обитающие у берегов Аляски, используют особую технику выдувания пузырей для создания своеобразных "сетей", которые помогают им ловить криль — их основной источник пищи.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Наблюдения, проведенные с помощью датчиков на присосках и подводных дронов, показали, что киты тщательно контролируют процесс выдувания пузырей, создавая узоры с разным количеством колец, их размерами и расстоянием между ними.

Эти пузырьковые сети позволяют китам захватывать значительно больше добычи за одно погружение, при этом экономя энергию.

Исследователи также подчеркнули, что такая эффективность кормления имеет ключевое значение для выживания горбатых китов, особенно в период их миграции с юго-востока Аляски к Гавайским островам во время зимы.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов. Единственный современный вид рода горбатых китов (Megaptera). Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину.

Горбатые киты на Гавайях