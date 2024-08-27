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Как 20 минут дыхательных практик уменьшают боль и тревожность

Медицинские центры подтверждают: осознанное дыхание помогает при боли
2:00
Наука

Новое сравнительное исследование, опубликованное в журнале "Painphysiology", показало, что всего 20 минут осознанного дыхания, сосредоточенного на этом процессе, способны значительно снизить интенсивность боли и неприятные ощущения, а также уменьшить связанное с этим беспокойство.

Медицинские центры подтверждают: осознанное дыхание помогает при боли
Фото: Freepik by yanalya, PDM

Авторы исследования, представляющие ведущие медицинские центры, подчеркивают, что осознанное дыхание может эффективно дополнить традиционные методы обезболивания. По их данным, 30-40% онкологических пациентов по всему миру страдают от умеренной до сильной боли, вызванной сдавливанием опухолью, прорастанием в ткани, нейропатическими механизмами или побочными эффектами лечения. Несмотря на достижения в области обезболивания, проблема неадекватного контроля боли остается актуальной.

В рамках эксперимента ученые разделили 40 стационарных пациентов с разными типами рака и болевым синдромом на две группы. Первая группа участвовала в сеансе осознанного дыхания под руководством врача, включающем 20 минут практики, разделенной на четыре этапа по пять минут. Вторая группа прошла аналогичный по времени сеанс поддерживающего прослушивания под руководством врача.

Результаты исследования показали, что участники группы с осознанным дыханием продемонстрировали более значительное снижение болевых ощущений и интенсивности боли, а также показателей тревожности и депрессии по сравнению с контрольной группой. Ученые считают, что эти данные подтверждают эффективность кратковременного вмешательства для уменьшения боли и тревожности у онкологических пациентов. Хотя дальнейшие исследования необходимы для закрепления этих выводов, это исследование подчеркивает значимость немедикаментозных подходов в улучшении обезболивания при лечении рака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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