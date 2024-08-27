Как старение организма связано с болезнями мозга: ученые нашли ответ

Исследование: препараты для улучшения мышечного тонуса могут помочь мозгу

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Старение организма сопровождается ухудшением способности выводить токсины и метаболиты, что негативно сказывается на работе мозга. В результате этого могут развиваться такие заболевания, как Альцгеймер, Паркинсон и деменция.

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Главную роль в очищении мозга играет глимфатическая система, которая использует спинномозговую жидкость для удаления ненужных белков, выделяемых нейронами. Недавние исследования показали, что медицина способна восстановить эти механизмы с помощью определенных препаратов, стимулирующих мышечные сокращения.

Это может способствовать улучшению работы лимфатических сосудов и, соответственно, очищению мозга. Важную роль в этом процессе играют лимфангионы — микроскопические "насосы", которые с возрастом теряют свою эффективность.

В эксперименте на мышах применение препаратов для улучшения мышечного тонуса помогло активизировать работу лимфатических сосудов, что является важным шагом на пути к поддержанию здоровья мозга.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. == Литература == На русском языке Каминский, Ю. Г. Популярно и не очень о болезни Альцгеймера / Ю. Г. Каминский, Е. А. Косенко. — Либроком, 2009. — 136 с. — ISBN 978-5-397-00194-6 Новоселов В. М. Альцгеймер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-9704-6625-4. Джебелли Дж. В погоне за памятью: История борьбы с болезнью Альцгеймера. / Пер. с англ. — М.: АСТ, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-17-148050-9

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале. == Литература == Сеченов Иван. Рефлексы головного мозга. — М.: АСТ, 2014. — 352 с. — ISBN 978-5-17-088036-2. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 672 с. — ISBN 5-354-00162-5. Ян Лекун. Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения. (Библиотека Сбера: Искусственный интеллект). — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-907394-29-2.