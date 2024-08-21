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Найдена универсальная формула расчёта защищённой от наводнений городской застройки

Учёные из Калифорнии вывели формулу зависимости наводнений от городской застройки
1:38
Наука

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) вывели универсальную формулу зависимости наводнений от городской застройки. Их работа опубликована в Nature Communications, пишет newkhakasiya.online.

Учёные из Калифорнии вывели формулу зависимости наводнений от городской застройки
Фото: flickr.com by Геологическая служба США, CC0

В помощь исследователям пришла статистическая механика, а решение они подсмотрели у физиков, изучающих сложные системы, такие как неупорядоченные пористые твёрдые тела, стёкла и сложные жидкости.

"Применение статистической механики дало аналитическую модель, которая может прогнозировать опасность наводнений в масштабах района в любой точке мира. Мы можем исследовать различия между городами, испытывающими опасность наводнений. Платформа продемонстрировала связи между потерями от наводнений, городской формой и наблюдаемыми экстремальными осадками", — объяснил доцент кафедры гражданского и экологического строительства, работающий по совместительству на кафедре материаловедения и инженерии UCI, Мохаммад Джавад Абдольхоссейни Коми.

Для многих городов оценить риски наводнений сложно из-за недостатка данных, а предложенная модель в известной мере универсальна, добавила его коллега Сара Балаян, руководившая исследованием.

По её словам, важность этой работы сложно переоценить, потому что с потеплением климата экстремальные погодные явления происходят всё чаще и чаще.

Используя формулу, новые кварталы можно строить так, чтобы они были менее уязвимыми в отношении паводков и подтоплений.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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