Система ИИ в японских магазинах: от улыбки зависит успех?

Технологии и улыбки: как работает ИИ в японских магазинах

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В июле 2024 года японская компания, управляющая 240 супермаркетами, внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) во всех своих магазинах.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Нейросеть отслеживает 450 различных параметров, включая выражение лица, громкость голоса и интонацию сотрудников, с целью "стандартизировать улыбки" и повысить удовлетворенность клиентов. Система анализирует данные и выставляет оценки работникам, формируя рейтинги. Разработчики, компания InstaVR, утверждают, что их ИИ превращает работу в своего рода игру, где сотрудники соревнуются в качестве обслуживания.

Система была протестирована в течение трёх месяцев в восьми магазинах с участием 3 400 сотрудников, а также сопровождалась опросами клиентов. Отчеты показали, что количество положительных отзывов якобы увеличилось в 1,6 раза. Однако эта новость вызвала много критики и обсуждений в СМИ, где её интерпретировали как "принуждение сотрудников к фальшивым улыбкам под надзором ИИ", как сообщает (сайт) Москва 24.

Однако оказалось, что система является обычным планшетом, на котором сотрудники по желанию могут пройти тренинг, чтобы улучшить свою улыбку. Никакого постоянного мониторинга нет, и участие в программе добровольное. Информация о росте положительных отзывов также оказалась преувеличенной; в реальности наблюдалось улучшение лишь на 6%.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.