Археологи нашли доказательства индейского происхождения собак, проживавших с колонистами в Джеймстауне

Археологи раскрыли скрытые связи между индейскими и европейскими собаками

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование древних останков собак, найденных в Джеймстауне, внесло значительные коррективы в понимание истории взаимодействия европейских поселенцев с местными породами собак.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, CC BY-SA 4.0

Учёные из Университета Иллинойса и Университета Айовы провели анализ митохондриальной ДНК 181 кости, принадлежащей как минимум 16 собакам, датируемых периодом с 1607 по 1619 годы. Результаты исследования показали, что, по крайней мере, шесть из этих собак имели индейских предков, что опровергает прежние представления о быстром вытеснении местных пород собаками, завезенными европейцами после 1492 года.

Собаки, изученные учеными, весили от 10 до 18 килограммов, что сравнимо с современными биглями или шнауцерами. Интересно, что на многих костях были обнаружены следы человеческого воздействия, такие как порезы и следы обжига, что свидетельствует о том, что собаки использовались в пищу колонистами во времена нехватки продовольствия.

Эти данные позволяют предположить, что колонисты и индейцы не только обменивались собаками, но и не придавали большого значения их происхождению. Это открытие проливает свет на более сложные и многогранные культурные взаимодействия между европейцами и коренными жителями Северной Америки в ранний колониальный период, чем предполагалось ранее.

Уточнения

Се́верная Аме́рика (англ. North America, фр. Amérique du Nord, исп. América del Norte, Norteamérica, аст. Ixachitlān Mictlāmpa) — один из шести материков планеты Земля, расположенный на севере Западного полушария Земли, занимающий 1/6 часть суши и имеющий большее количество островов.

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Инде́йцы — общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов). Название возникло от ошибочного представления первых европейских мореплавателей (Христофора Колумба и других) конца XV века, считавших открытые ими заатлантические земли Индией.