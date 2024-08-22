Учёные выяснили, что умение правильно лениться повышает продуктивность и способствует долголетию

Учёные объяснили, почему лень важна для здоровья

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные установили, что периоды бездействия необходимы для нормальной работы мозга. Когда мы ничего не делаем, наш мозг не выключается, а продолжает работать на заднем плане, обрабатывая информацию и рождая новые идеи. Часто именно в моменты праздности к нам приходят творческие озарения и решения сложных задач. Кроме того, лень играет важную роль в восстановлении сил и предотвращении выгорания.

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Постоянное напряжение и работа на пределе возможностей истощают организм, повышают уровень стресса и ослабляют иммунитет. В то же время отдых и расслабление способствуют выработке гормонов счастья и укрепляют здоровье.

Важно различать здоровую лень от состояний, таких как депрессия или апатия. Подлинная лень — это приятное ощущение, когда человек наслаждается бездельем, но остается полным желаний и планов. Если же человек чувствует уныние и апатию, это может указывать на психологические проблемы.

Умение правильно отдыхать — это своего рода искусство. Необходимо научиться переключаться между активностью и отдыхом, не испытывая при этом чувства вины. Люди, которые умеют спокойно отдыхать, обычно более продуктивны и обладают более высоким уровнем интеллекта.

Так что не стоит бояться периодов безделья — лень может быть полезной, если подходить к ней с умом. Она помогает восстановить силы, стимулирует креативное мышление и даже может продлить жизнь. Важно лишь найти баланс между работой и отдыхом.

Уточнения

Лень (также — Безде́лье, реже — Ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. Обществом традиционно расценивается как порок, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества.

О́тдых — состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы. Вынужденное бездействие — такое, как ожидание или отбывание наказания, болезненное состояние, — отдыхом не является.