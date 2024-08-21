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Как температура горячего чая может повысить риск развития рака пищевода: результаты исследования

Учёные доказали, что регулярное употребление горячего чая опасно для здоровья
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Наука

Медики рассказали, при каких условиях популярный напиток может серьезно навредить здоровью. Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 500 тысяч человек. Результаты были опубликованы в научном журнале International Journal of Cancer.

Учёные доказали, что регулярное употребление горячего чая опасно для здоровья
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Учёные предупредили, что регулярное употребление горячего чая увеличивает риск развития рака пищевода на 90%. Особенно опасно пить более 700 мл чая в день, если его температура превышает 60°C.

Исследователи отмечают, что высокие температуры негативно воздействуют на слизистую оболочку внутренних органов.

Для снижения риска развития онкологических заболеваний учёные рекомендуют пить чай умеренной температуры.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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