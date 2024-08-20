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Исследование: в регионах с высоким уровнем загрязнения воздуха молнии бьют чаще и сильнее

Учёные доказали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту молний
1:48
Наука

Исследователи пришли к выводу, что в регионах с более загрязнённым воздухом чаще происходят удары молний. Это было подтверждено при изучении двух американских городов и Бангкока.

Учёные доказали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту молний
Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно последнему исследованию учёных из Университета Джеймса Мэдисона, загрязнение воздуха способствует усилению летних гроз, как сообщает Phys.org.

Профессор географии и ведущий автор исследования Мейс Бентли объяснил, что загрязнённые частицы служат ядрами облаков. Они поднимаются в облако вместе с восходящими потоками, где эти потоки разделяют загрязняющие частицы, вызывая разделение электрических зарядов в облаке и, как следствие, увеличивая количество молний.

В рамках трёхлетнего исследования было проанализировано около 200 000 гроз в Вашингтоне (округ Колумбия) и более 300 000 гроз в районе Канзас-Сити.

Исследователи изучили 12-летние данные о молниях, собранные Национальной сетью обнаружения молний, и данные с сотен станций мониторинга загрязнения воздуха в двух городах. Они пришли к выводу, что при высокой атмосферной неустойчивости увеличение концентрации загрязняющих веществ способствует росту числа ударов молний в землю.

Команда проводит аналогичное исследование в Бангкоке, где воздух более загрязнён, чем в Вашингтоне и Канзас-Сити, и преобладает жаркий тропический климат. Предварительные результаты показывают аналогичную картину, но с ещё большей интенсивностью молний в Бангкоке.

"Кажется, что независимо от местоположения, городское загрязнение усиливает грозы и молнии", — отметил Мейс Бентли.

Уточнения

Гроза́ — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра. Грозу без осадков называют «сухая гроза».

Загрязнение атмосферы Земли или загрязнение воздуха происходит, когда в атмосферу Земли попадают вредные или избыточные количества веществ, включая газы (такие как диоксид углерода, монооксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, метан и хлорфторуглероды), частицы (как органические, так и неорганические) и биологические молекулы. Это может вызвать заболевания, аллергию и даже смерть людей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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