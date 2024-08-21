Новые данные о воде на экзопланетах могут изменить поиск внеземной жизни

Астрономы пересмотрели оценку водного содержания на экзопланетах

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Современная наука, исследующая экзопланеты, столкнулась с необходимостью пересмотра представлений о внутреннем устройстве планет.

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Новые исследования, проведенные Кэролайн Дорн и её коллегами из Принстонского университета, показали, что вода может быть значительно глубже интегрирована в планетарные структуры, чем предполагалось ранее.

Исследование выявило, что на более крупных планетах значительная часть воды попадает в железное ядро, вместо того чтобы оставаться на поверхности. Эти выводы ставят под сомнение прежние оценки водного содержания экзопланет и открывают новые возможности для понимания условий, необходимых для возникновения жизни. Также новые данные о распределении воды могут изменить интерпретацию астрономических наблюдений и оценок потенциальной обитаемости планет, таких как TOI-270d и K2-18b.

Эти открытия указывают на возможность существования планет с большим количеством воды в ядре, а не на поверхности, что делает их потенциально обитаемыми и пересматривает предыдущие теории о неблагоприятных условиях в водных мирах.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Ядро — самые внутренние слои планеты. Ядро может состоять из нескольких твёрдых и жидких слоёв, а также быть полностью твёрдым или полностью жидким.