Смертельно опасный яд улитки поможет создать лекарства от диабета

Ученые из Университета Юты обнаружили, что смертельно опасный яд морской улитки-конуса содержит компоненты, которые могут стать основой для новых лекарств от диабета и гормональных нарушений, сообщает Nature Communications.
Ученые выяснили, что один из токсинов, содержащихся в яде улитки, имитирует человеческий гормон соматостатин, регулирующий уровень сахара и гормонов в организме. Этот токсин, названный консоматином, обладает более высокой стабильностью и специфичностью по сравнению с человеческим гормоном, что делает его перспективным для разработки эффективных и безопасных препаратов.
Консоматин, в отличие от соматостатина, действует исключительно на один белок, что снижает риск побочных эффектов и делает его потенциально более безопасным для использования в медицине. Кроме того, консоматин сохраняется в организме дольше благодаря особой аминокислоте, что также выгодно для создания долгосрочных терапий.
Исследователи предполагают, что изучение ядов улиток-конусов может открыть новые пути для создания лекарств, обладающих высокой точностью воздействия на молекулы, связанные с диабетом и гормональными нарушениями.
Конусы — семейство хищных брюхоногих моллюсков. Своих жертв, в роли которых обычно выступают многощетинковые черви и моллюски (реже — ракообразные и рыбы), конусы парализуют с помощью яда.
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