Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дроны начали доставлять еду на Великой Китайской стене
Вратарь Петр Чех теперь защищает ворота ХК "Белфаст Джайантс"
Как правильно выбрать освещение в квартире
В Европе партизаны "Сопротивления" сжигают БПЛА и другое оружие для Киева
Что такое пептиды и чем они полезны для кожи лица?
В Сербии разгораются протесты против добычи лития компанией Rio Tinto
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса

Обнаружен древнеримский колодец: успех, рождённый из неудачи

Раскопки в Кембриджшире раскрыли подробности римской инженерии
1:08
Наука

Раскопки в Кембриджшире выявили два римских колодца, демонстрирующих успехи и неудачи древнеримской инженерии.

Раскопки в Кембриджшире раскрыли подробности римской инженерии
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Первый колодец, построенный в первом веке нашей эры, обрушился на финальной стадии строительства из-за ошибок при проектировании и особенностей грунта. В результате этого пришлось построить второй колодец неподалеку. Этот новый колодец был спроектирован с учетом ошибок первого: его стены укрепили деревянными досками, а на дне установили булыжниковый фильтр. Эта конструкция оказалась успешной, хотя использованная древесина, вероятно, была переработана из другой мебели, что говорит о прагматичности римских строителей.

Эти находки позволяют глубже понять жизнь романо-британского общества, которое обитало в этой зоне, активно занимаясь промышленной деятельностью. Археологи надеются, что дальнейшие исследования дадут больше информации о культуре и быте этого поселения, особенно учитывая, что колодец в конце концов использовался как свалка, что может предоставить ценные артефакты.

Уточнения

Кембриджшир (англ. Cambridgeshire) — церемониальное графство на востоке Англии. Входит в состав Восточной Англии.

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке
Представитель ГАИ: зачем водителям снова сдавать экзамен на ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.