Обнаружен древнеримский колодец: успех, рождённый из неудачи

Раскопки в Кембриджшире раскрыли подробности римской инженерии

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Раскопки в Кембриджшире выявили два римских колодца, демонстрирующих успехи и неудачи древнеримской инженерии.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Первый колодец, построенный в первом веке нашей эры, обрушился на финальной стадии строительства из-за ошибок при проектировании и особенностей грунта. В результате этого пришлось построить второй колодец неподалеку. Этот новый колодец был спроектирован с учетом ошибок первого: его стены укрепили деревянными досками, а на дне установили булыжниковый фильтр. Эта конструкция оказалась успешной, хотя использованная древесина, вероятно, была переработана из другой мебели, что говорит о прагматичности римских строителей.

Эти находки позволяют глубже понять жизнь романо-британского общества, которое обитало в этой зоне, активно занимаясь промышленной деятельностью. Археологи надеются, что дальнейшие исследования дадут больше информации о культуре и быте этого поселения, особенно учитывая, что колодец в конце концов использовался как свалка, что может предоставить ценные артефакты.

Уточнения

Кембриджшир (англ. Cambridgeshire) — церемониальное графство на востоке Англии. Входит в состав Восточной Англии.

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.