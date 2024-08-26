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Африканские разломы: почему учёные теряют до 99% информации о наших предках

Исследование из Вашингтона: почему мы должны пересмотреть эволюцию человека
3:00
Наука

Большинство ранних человеческих останков обнаружены лишь в нескольких районах Африки, где особые геологические условия помогли сохранить многочисленные окаменелости. Эти находки позволяют учёным восстанавливать историю эволюции человека. Одним из ключевых таких мест является восточная ветвь Восточно-Африканской рифтовой системы, включающая знаменитое ущелье Олдувай в Танзании.

Исследование из Вашингтона: почему мы должны пересмотреть эволюцию человека
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

Однако эта ветвь занимает всего около 1% площади Африки, что подчеркивает, сколько важной информации может ускользнуть от ученых, опирающихся на такие ограниченные данные.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution учеными из Университета Джорджа Вашингтона, показывает, как сосредоточенность на этих горячих точках может искажать наше понимание эволюции человека. Ведущий автор исследования, У. Эндрю Барри, подчеркивает важность признания неполноты данных для более точной интерпретации ранней истории человечества.

Чтобы оценить масштаб этого искажения, Барри и его коллега, профессор Бернард Вуд, изучили распределение современных млекопитающих, обитающих в рифтовой долине. Они выяснили, что очень мало млекопитающих среднего и крупного размера являются специалистами по рифтам, и что эта среда составляет в среднем лишь 1,6% от их общего ареала. В дальнейшем анализе учёные сравнили черепа современных приматов из рифтовой долины с черепами тех же видов, найденными в других частях Африки, и обнаружили, что черепа из рифтовой долины представляли менее 50% от всей вариации черепов приматов по континенту.

Исследователи отмечают, что, хотя разлом давно признан лишь малой частью среды обитания древних людей, большинство предыдущих исследований не учитывали современные виды млекопитающих как аналог человеческих окаменелостей для количественной оценки искажений. Эти данные не могут точно указать, где жили наши предки, но дают важные подсказки о среде их обитания и физических особенностях.

Вуд подчеркивает опасность создания иллюзии полной реконструкции человеческой истории, когда данные ограничены. Он сравнивает это с попыткой понять социальную и экономическую сложность города, имея информацию только из одного района. Для более точной картины учёные предлагают обратить внимание на новые регионы для поиска окаменелостей, выходящие за рамки традиционных горячих точек.

Барр добавляет, что работа за пределами этих известных мест крайне важна для полного понимания эволюции млекопитающих и человека. Он подчёркивает значимость исследований в более труднодоступных районах, где поиск окаменелостей затруднен, но даёт возможность расширить наше знание о прошлом.

Уточнения

Антропогене́з — часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи. Изучением антропогенеза занимается множество наук, в частности, антропология, палеоантропология, археология, генетика, лингвистика.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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