Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Starbucks нарушает экологические обещания
Врач Тананакина: грибы не могут полноценно заменить мясо
Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды
Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям
The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии

Вода внутри: как экзопланеты прячут океаны в своих ядрах

Исследование Принстонского университета: вода на планетах прячется в железных ядрах
2:44
Наука

На протяжении многих лет наука считала, что планеты, как и Земля, состоят из железного ядра, мантии из силикатных пород и воды, покрывающей их поверхность. Однако последние исследования показали, что экзопланеты, вращающиеся вокруг других звезд, могут иметь гораздо более сложную структуру, чем предполагалось ранее.

Исследование Принстонского университета: вода на планетах прячется в железных ядрах
Фото: ESO by M. Kornmesser, PDM

Профессор Кэролайн Дорн из Швейцарской высшей технической школы Цюриха вместе с коллегами из Принстонского университета провела исследования, результаты которых опубликованы в журнале Nature Astronomy. Они изучили распределение воды на экзопланетах с использованием модельных расчетов, основанных на фундаментальных законах физики.

Эти исследования показали, что вода на таких планетах не просто присутствует на поверхности в виде океанов, как на Земле, но и может быть заключена глубоко внутри их железных ядер.

Основной вывод ученых заключается в том, что чем больше планета и чем больше её масса, тем больше воды попадает в её ядро. На крупных планетах вода не принимает форму привычных молекул H₂O, а разделяется на водород и кислород, взаимодействуя с железными каплями, которые опускаются в ядро.

Это открытие меняет представления о распределении воды на экзопланетах и ставит под сомнение прежние модели, в которых объем воды мог быть занижен до десяти раз.

Кроме того, данное исследование показало, что планеты, на которых вода попадает в ядро, вероятно, имеют гораздо меньше воды на поверхности, чем предполагалось. Однако вода, растворенная в магматическом океане мантии, может постепенно выделяться в атмосферу во время охлаждения планеты, что делает ее доступной для астрономических наблюдений.

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, ученые пытаются установить связь между атмосферой и внутренними процессами экзопланет. Это особенно важно для планет, которые могут поддерживать условия, благоприятные для жизни.

Новые данные о планете TOI-270d, а также других объектах, таких как K2-18b, показывают, что взаимодействие между магматическим океаном и атмосферой может быть более сложным, чем предполагалось ранее.

Исследования также ставят под сомнение предыдущие гипотезы о том, что планеты с большим количеством воды могут быть враждебными к жизни. Новые данные указывают на то, что значительная часть воды может быть заключена в ядре, а не на поверхности, что увеличивает вероятность наличия обитаемых условий на таких планетах.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Starbucks нарушает экологические обещания
Врач Тананакина: грибы не могут полноценно заменить мясо
Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды
Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям
The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии
Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.