Вода внутри: как экзопланеты прячут океаны в своих ядрах

На протяжении многих лет наука считала, что планеты, как и Земля, состоят из железного ядра, мантии из силикатных пород и воды, покрывающей их поверхность. Однако последние исследования показали, что экзопланеты, вращающиеся вокруг других звезд, могут иметь гораздо более сложную структуру, чем предполагалось ранее.
Профессор Кэролайн Дорн из Швейцарской высшей технической школы Цюриха вместе с коллегами из Принстонского университета провела исследования, результаты которых опубликованы в журнале Nature Astronomy. Они изучили распределение воды на экзопланетах с использованием модельных расчетов, основанных на фундаментальных законах физики.
Эти исследования показали, что вода на таких планетах не просто присутствует на поверхности в виде океанов, как на Земле, но и может быть заключена глубоко внутри их железных ядер.
Основной вывод ученых заключается в том, что чем больше планета и чем больше её масса, тем больше воды попадает в её ядро. На крупных планетах вода не принимает форму привычных молекул H₂O, а разделяется на водород и кислород, взаимодействуя с железными каплями, которые опускаются в ядро.
Это открытие меняет представления о распределении воды на экзопланетах и ставит под сомнение прежние модели, в которых объем воды мог быть занижен до десяти раз.
Кроме того, данное исследование показало, что планеты, на которых вода попадает в ядро, вероятно, имеют гораздо меньше воды на поверхности, чем предполагалось. Однако вода, растворенная в магматическом океане мантии, может постепенно выделяться в атмосферу во время охлаждения планеты, что делает ее доступной для астрономических наблюдений.
С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, ученые пытаются установить связь между атмосферой и внутренними процессами экзопланет. Это особенно важно для планет, которые могут поддерживать условия, благоприятные для жизни.
Новые данные о планете TOI-270d, а также других объектах, таких как K2-18b, показывают, что взаимодействие между магматическим океаном и атмосферой может быть более сложным, чем предполагалось ранее.
Исследования также ставят под сомнение предыдущие гипотезы о том, что планеты с большим количеством воды могут быть враждебными к жизни. Новые данные указывают на то, что значительная часть воды может быть заключена в ядре, а не на поверхности, что увеличивает вероятность наличия обитаемых условий на таких планетах.
Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года).
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