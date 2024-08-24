Будущее мирового океана: что предвещает таяние антарктических льдов

Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды

3:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида, теряя свой ледяной покров, поднимается из воды, словно когда-то сжатая губка, которая теперь снова расширяется. Этот процесс, известный как постледниковый подъем, исследовался командой ученых и опубликован в журнале Science Advances. Они установили, что данное явление может иметь значительное влияние на будущее глобальное повышение уровня моря. В зависимости от того, сколько ископаемого топлива, способствующего потеплению и таянию льдов, будет продолжать выбрасываться в атмосферу, этот эффект может либо смягчить повышение уровня моря до 40%, либо, напротив, ухудшить ситуацию.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Гляциолог Наталья Гомес из Университета Макгилла отметила, что понимание эффекта домино, вызванного таянием антарктических льдов, критически важно, особенно учитывая, что около 700 миллионов человек живут в прибрежных зонах, которые могут быть затоплены. В последние годы площадь антарктического льда остается на низком уровне, что усиливает риски.

Исследователи обнаружили, что мантия Земли под антарктическим ледяным щитом особенно мягкая в некоторых ключевых областях. Это приводит к неожиданно быстрому подъему земли, как показали сейсмические данные. Геолог Терри Уилсон из Университета штата Огайо добавил, что твердая земля под антарктическим льдом изменяет форму гораздо быстрее, чем ожидалось — в течение десятилетий, а не тысячелетий.

С помощью 3D-моделирования команда ученых оценила, что, если уровень потепления останется низким, глобальный уровень моря может подняться на 1,7 метра к 2500 году. Однако, если глобальное потепление не будет остановлено, уровень моря может подняться на 19,5 метров. Это связано с тем, что при быстром отступлении ледяного покрова больше воды оказывается в океанах, усугубляя проблему. Тем не менее, если удастся замедлить таяние, поднимающаяся земля сможет удержать часть льда выше уровня теплых океанских вод, сохраняя его дольше.

Роб ДеКонто, гляциолог из Массачусетского университета, подчеркнул, что это исследование открывает новые возможности для более точного прогнозирования последствий изменения климата и разработки эффективной политики охраны окружающей среды. Ученые также отметили, что различные регионы планеты, такие как острова и прибрежные районы в низких широтах, будут испытывать более высокий подъем уровня моря из-за потери льда в Антарктике, независимо от сценария. Эти изменения усугубляют климатическую несправедливость, так как страны с низкими выбросами сталкиваются с более высокими рисками.

Исследователи также предостерегают, что в модели остаются значительные неопределенности, особенно из-за отсутствия данных из Западной Антарктиды. Также не учитываются изменения льда в Гренландии и горных районах мира. Поэтому важно продолжать развивать способность делать точные прогнозы, чтобы осмысленно влиять на будущее планеты.

Повышение уровня моря уже затрагивает низколежащие острова, такие как Кирибати, где жители сталкиваются с наводнениями и засолением почвы. Водно-болотные угодья, которые обычно фильтруют воду и контролируют эрозию, также находятся под угрозой исчезновения, что усиливает негативное воздействие повышения уровня моря.

Гомес и ее коллеги заключают, что сокращение выбросов парниковых газов позволит земле подниматься, сохраняя антарктические ледяные щиты и предотвращая худшие последствия для мировых береговых линий.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. С 2000 года воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю. ш., по решению Международной гидрографической организации называются Южным океаном. == Литература == Лосев К. С. Страна вечной зимы: О ледниковом покрове Антарктиды. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — 112, [16] с. — 92 000 экз. Рудой А. Н. Феномен Антарктиды. — Томск: STT, 1999. — 128 с. — 1000 экз.