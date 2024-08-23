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Тайны Стоунхенджа: как камень из Шотландии стал символом Британии

Nature: цирконовые кристаллы помогли выяснить происхождение камня Стоунхенджа
1:37
Наука

В журнале Nature опубликовано исследование, проливающее свет на одну из самых загадочных частей Стоунхенджа — центральный алтарный камень. Этот древний мегалитический комплекс в Южной Англии, давно привлекающий внимание туристов и исследователей со всего мира, продолжает удивлять и восхищать своими тайнами.

Nature: цирконовые кристаллы помогли выяснить происхождение камня Стоунхенджа
Фото: Wikipedia by simonwakefield, CC BY 2.0

Со Стоунхенджем связано множество легенд и теорий, но одна из главных загадок — происхождение его центрального камня — была разгадана сравнительно недавно. Учёным удалось установить, что этот камень был доставлен из северной Шотландии, преодолев более 800 километров. Это открытие стало возможным благодаря геохимическому анализу цирконовых кристаллов, найденных на камне.

Исторические упоминания о Стоунхендже восходят к XII веку, когда священник Генри Хантингдонский назвал его одним из величайших чудес Англии, подчеркивая его загадочность даже для современников. Вопрос о том, кто построил этот монумент, остаётся открытым, и авторство приписывалось различным группам — от римлян и друидов до легендарного Мерлина.

Нынешние исследования предполагают, что около 4500 лет назад неолитические мореплаватели смогли доставить шеститонный монолитный блок из Шотландии в Англию, используя как морские, так и, возможно, сухопутные пути. Независимо от способа доставки, этот проект остаётся впечатляющим свидетельством инженерного мастерства древних строителей.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери. == Литература == Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа / Пер. с англ. — М.: Мир, 1973, 1984. — М.: Вече, 2004. — ISBN 5 9533 0363 7 Хокинс Дж. От Стоунхенджа до инков / Пер. с англ. — М.: Вече, 2004. — ISBN 5 9533 0227 4 Burl A. The Stonehenge People. — London: Guild Publishing, 1987.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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