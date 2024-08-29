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Исследование памяти: что происходит с нашими воспоминаниями со временем

Science: память не статична — она меняется
1:44
Наука

Учёные из Университета Базеля в Швейцарии сделали важное открытие, которое раскрывает новые аспекты того, как наша память сохраняется и трансформируется со временем. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, воспоминания о конкретных событиях не сохраняются в мозге в одном экземпляре, как считалось ранее, а существуют в виде нескольких копий. Это открытие проливает свет на сложные биологические механизмы, ответственные за изменения в нашей памяти.

Science: память не статична — она меняется
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Исследование показало, что память — это динамичное явление, которое изменяется и адаптируется по мере того, как человек получает новый опыт. Хотя долгое время ученые не знали, какие именно механизмы лежат в основе этих изменений, теперь стало ясно, что ключевую роль играют группы нейронов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за формирование и сохранение воспоминаний.

Учёные сфокусировались на двух группах нейронов в гиппокампе, которые отвечают за кодирование новых воспоминаний. Они обнаружили, что когда мозг создает новое воспоминание, оно одновременно записывается в виде нескольких копий в этих нейронных группах. Одна из копий формируется на раннем этапе, а другая — позже, причём каждая из них развивается по-своему после первоначального создания.

Это независимое развитие различных копий памяти является основой процесса, который позволяет сохранять и одновременно изменять воспоминания с течением времени. Открытие подчеркивает, как наша память остаётся гибкой и способной адаптироваться к новым условиям и обучению.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков. == Литература == Бериташвили И. С. Память позвоночных животных, её характеристика и происхождение, 2 изд., М., 1974; Боднар А. М. Психология памяти : курс лекций : [учеб. пособие] / А. М. Боднар ; М-во образования и науки Российской Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 100 с. ISBN 978-5-7996-1262-7 Хильда Истбю, Ильва Истбю. Это мой конек. Наука запоминания и забывания = Å Dykke Etter Sjøhester: En bok om hukomХmelse / переводчик Дарья Гоголева. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020. — 318 p. — ISBN 978-5-00139-293-4.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале. == Литература == Сеченов Иван. Рефлексы головного мозга. — М.: АСТ, 2014. — 352 с. — ISBN 978-5-17-088036-2. Николлс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. От нейрона к мозгу. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 672 с. — ISBN 5-354-00162-5. Ян Лекун. Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения. (Библиотека Сбера: Искусственный интеллект). — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-907394-29-2.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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