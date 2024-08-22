Ближний Восток под угрозой: климатические изменения могут сделать регион непригодным для жизни

Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ближний Восток сталкивается с серьёзными климатическими вызовами, которые могут превратить регион в непригодный для жизни в ближайшем будущем. В недавней публикации в издании Foreign Policy аналитики Кристина Бури и Стивен Кук выражают тревогу по поводу ускоряющихся климатических изменений. Лето этого года принесло аномальную жару, которая совпала с хаджем — важнейшим паломничеством для мусульман. Экстремальная жара уже унесла жизни более 1300 человек, что подчеркивает серьёзность климатических угроз.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Аналитики отмечают, что температурные рекорды этого года — это не случайность, а часть долгосрочного тренда глобального потепления. Растущие температуры обостряют существующие проблемы региона, такие как засуха и нехватка водных ресурсов, а также увеличивают риски смертельного обезвоживания и распространения болезней. Если текущие климатические тенденции сохранятся, массовая миграция из региона в более благоприятные для жизни места, такие как Европа, может стать неизбежной.

Однако климатические изменения — это глобальная проблема, требующая коллективных усилий для решения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее предупреждал о том, что, если не предпринять более решительные меры по декарбонизации, средняя температура на планете может повыситься на 2,8 градуса к концу века. Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, остается ключевым международным документом в борьбе с глобальным потеплением, предусматривая ограничение роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Для достижения этих целей многие страны разработали программы по достижению углеродной нейтральности. Это включает в себя использование технологических инноваций, таких как возобновляемые источники энергии и водородные технологии, а также природные механизмы, такие как восстановление лесов.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор). == Литература == IPCC WG1, WG2, WG3. Global warming of 1.5°C (англ.) / V. Masson-Delmotte; P. Zhai; H. O. Pörtner. — IPCC, 2018. — (Spesial report). — ISBN 978-92-9169-443-3. Архивная копия от 5 декабря 2018 на Wayback Machine IPCC AR5 SYR. Изменение климата, 2014 г.: Обобщающий доклад (рус.) / Основная группа авторов; Р.К. Пачури; Л.А. Мейер. — IPCC, 2015. — (Вклад Рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата.). — ISBN 978-92-9169-443-3.