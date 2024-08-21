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Учёные и церковь о жизни после смерти: противоположные взгляды

Учёные предполагают возможность жизни после смерти
1:04
Наука

Исследования показывают, что физическая смерть может быть не концом существования человека, а лишь переходом на новый уровень бытия. Исследователи продолжают изучать эту тему, пытаясь разгадать тайны жизни и смерти.

Учёные предполагают возможность жизни после смерти
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

В отличие от религиозных учений, которые утверждают о вечной жизни души после смерти, научный подход предполагает возможность продолжения существования в иной форме. Некоторые учёные выдвигают гипотезу о том, что душа может искать новое тело для реинкарнации, свободное от недостатков предыдущей жизни.

Однако пока нет неопровержимых доказательств ни жизни после смерти, ни переселения душ. Церковь же утверждает, что человек живёт и умирает только один раз. Вопрос о том, что действительно происходит после физической смерти, остаётся без ответа и требует дальнейшего изучения.

Несмотря на это, учёные продолжают свои исследования, открывая новые аспекты понимания человеческого существования.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Под «смертью» обычно имеют в виду биологическую смерть, которая необратима, в отличие от клинической смерти. == Литература == Торчинов, Е. А. Буддизм : Карманный словарь. — СПб. : Амфора, 2002. — 187 с. — ISBN 5-94278-286-5. Холизм и здоровье. — 2014. — № 1 (9). — [Тема номера «Смерть и бессмертие». По материалам конференции «Предельные вопросы: жизнь, смерть и бессмертие. Смерть как творчество»]. — ISSN 2305-5677. Хайдер Варрайч. Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 414 с. — ISBN 978-5-00139-364-1.

Реинкарна́ция (лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплоще́ние; также переселе́ние душ, метемпсихо́з (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»), в буддизме — пунарбха́ва, — группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях — только людей) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. == Литература == Лосский, Н. О. (1992), Учение о перевоплощении, Издательская группа «Прогресс», Москва Блаватская, Е. П. (1889), Ключ к теософии. Глава VIII. О перевоплощении и повторных рождениях Дёмина, Н. А. (1998), Тайна, которая в Вас самих, Владимир, «Покрова» Серафим (Роуз) (1995), Душа после смерти.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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