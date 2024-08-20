Найдено объяснение визуальному увеличению Луны низко над горизонтом

Московский планетарий рассказал о суперлунии над столицей, состоявшемся 19 августа, а заодно ответил на часто задаваемые вопросы о некоторых эффектах, которыми сопровождается наблюдение нашего спутника.
В этом случае отражённому от Луны свету приходится преодолевать больший путь, прежде чем он попадает на сетчатку глаза наблюдателя. Иллюзию большой Луны создаёт атмосфера, работая как увеличивающая линза. Если сравнить фотографии полной Луны, сделанные у горизонта и в зените, то размеры лунного диска на них — одинаковые.
Лучи от светил над горизонтом проходят больший путь и в атмосфере Земли ослабляются, но неравномерно — пылевые частицы лучше поглощают коротковолновую часть спектра. Красноватые коротковолновые доходят до наблюдателя на земной поверхности успешнее.
Пик суперлуния в Москве пришёлся на 21:19 19 августа, заключается в сообщении.
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