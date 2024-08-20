Стало известно, какое сверхъестественное влияние оказывает суперлуние на людей

Суперлуние увеличило вес каждого человека в среднем на 110 мг, подсчитал EarthSky

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Первое в этом году суперлуние произошло 19 августа. Накануне американский астрономический журнал EarthSky раскрыл его последствия и эффекты.

Фото: Московский планетарий by Илья Чернышов, PDM

Никакого сверхъестественного влияния это явление оказать не может, честно признало издания. Но и бесследно оно не проходит.

Луна весьма массивный объект, и сила её гравитации велика. Поэтому во время суперлуния усилятся приливы.

А если взять среднестатистического человека весом 80 кг, его масса может увеличиться на 73 мг (примерно 1/14 массы обычной скрепки), а с учётом солнечной гравитации — до 110 миллиграммов, что эквивалентно 1/9 массы скрепки.

Иными словами, воздействие абсолютно незаметно, оно гораздо слабее того, что можно испытать в других повседневных ситуациях, например, при нахождении рядом с горой или даже вблизи большого здания.

Суперлуние — не редкое явление, в этом году нас ожидают ещё три: 18 сентября, 17 октября и 15 ноября. В 2025 году будет три суперлуния, которые также придутся на осенние месяцы года и начало декабря.

Уточнения

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин «суперлуние» имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения.