В школах появятся мобильные классы виртуальной реальности и голографии

Общеобразовательные школы смогут устанавливать оборудование для мобильных классов виртуальной реальности в рамках профильных инженерно-технологических классов. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Министерство разработало перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимым для оснащения общеобразовательных учреждений в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования". Эти нововведения направлены на создание дополнительных мест в школах и модернизацию инфраструктуры общего образования в регионах.
Перечень предусматривает создание профильных инженерно-технологических и медико-биологических классов для школьников.
Школы смогут оборудовать классы для изучения робототехники, механики и систем автоматизированного управления. Кроме того, планируется внедрение мобильных классов виртуальной реальности, голографических классов и лабораторий для исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, а также альтернативных источников энергии.
Медико-биологические классы могут получить современное оборудование, включая микроскопы, центрифуги, лабораторно-технологические устройства и тренажёры-манекены.
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