Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог Мартынова: стресс влияет на здоровье полости рта
Эксперт Дмитрий Горин: как осенью сэкономить на отдыхе
Шокирующие факты о сиамских кошках: их повадки точно вас удивят
Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
Забастовка железнодорожников в Канаде угрожает цепочкам поставок в США
Как избавиться от ночного переедания
Отзыв путешественника: что стоит знать о Дагестане
Саша Бортич получила странное предложение от поклонника
Как восстановить волосы после лета: советы стилиста

В школах появятся мобильные классы виртуальной реальности и голографии

"Парламентская газета": школы получат оборудование для мобильных классов виртуальной реальности
1:19
Наука

Общеобразовательные школы смогут устанавливать оборудование для мобильных классов виртуальной реальности в рамках профильных инженерно-технологических классов. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Парламентская газета": школы получат оборудование для мобильных классов виртуальной реальности
Фото: commons.wikimedia.org by Mor, CC BY-SA 3.0

Министерство разработало перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимым для оснащения общеобразовательных учреждений в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования". Эти нововведения направлены на создание дополнительных мест в школах и модернизацию инфраструктуры общего образования в регионах.

Перечень предусматривает создание профильных инженерно-технологических и медико-биологических классов для школьников.

Школы смогут оборудовать классы для изучения робототехники, механики и систем автоматизированного управления. Кроме того, планируется внедрение мобильных классов виртуальной реальности, голографических классов и лабораторий для исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, а также альтернативных источников энергии.

Медико-биологические классы могут получить современное оборудование, включая микроскопы, центрифуги, лабораторно-технологические устройства и тренажёры-манекены.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Последние материалы
Шокирующие факты о сиамских кошках: их повадки точно вас удивят
Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
Забастовка железнодорожников в Канаде угрожает цепочкам поставок в США
Как избавиться от ночного переедания
Отзыв путешественника: что стоит знать о Дагестане
Саша Бортич получила странное предложение от поклонника
Как восстановить волосы после лета: советы стилиста
Как вызвать скорую за границей и не остаться без страхового покрытия
Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию
Стоимость бренда Apple выросла на 74% в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.