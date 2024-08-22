В школах появятся мобильные классы виртуальной реальности и голографии

"Парламентская газета": школы получат оборудование для мобильных классов виртуальной реальности

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Общеобразовательные школы смогут устанавливать оборудование для мобильных классов виртуальной реальности в рамках профильных инженерно-технологических классов. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Mor, CC BY-SA 3.0

Министерство разработало перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимым для оснащения общеобразовательных учреждений в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования". Эти нововведения направлены на создание дополнительных мест в школах и модернизацию инфраструктуры общего образования в регионах.

Перечень предусматривает создание профильных инженерно-технологических и медико-биологических классов для школьников.

Школы смогут оборудовать классы для изучения робототехники, механики и систем автоматизированного управления. Кроме того, планируется внедрение мобильных классов виртуальной реальности, голографических классов и лабораторий для исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, а также альтернативных источников энергии.

Медико-биологические классы могут получить современное оборудование, включая микроскопы, центрифуги, лабораторно-технологические устройства и тренажёры-манекены.