Учёные установили связь между загрязнением воздуха и увеличением числа молний

Atmospheric Research: учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и грозами

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Загрязнение воздуха способствует увеличению количества летних гроз, выяснили учёные из Университета Джеймса Мэдисона. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Research.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Профессор географии JMU Мейс Бентли, ведущий автор исследования, объяснил, что частицы загрязнения проникают в облака и способствуют разделению электрических зарядов, что приводит к увеличению числа молний.

В ходе трёхлетнего исследования, финансируемого Национальным научным фондом, были изучены около 200 000 гроз в районе Вашингтона и более 300 000 гроз в районе Канзас-Сити. Используя данные о молниях и информацию со станций мониторинга загрязнения воздуха, учёные выяснили, что при высокой атмосферной нестабильности загрязнение воздуха увеличивает количество ударов молний из облаков в землю.

Исследования Бентли в Бангкоке, где уровень загрязнения воздуха выше, чем в Вашингтоне и Канзас-Сити, а климат — жаркий и тропический, показали схожие результаты, но с ещё более высокой частотой молний.

По словам Бентли, городское загрязнение усиливает грозы и молнии в любой точке мира.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.