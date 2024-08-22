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Учёные установили связь между загрязнением воздуха и увеличением числа молний

Atmospheric Research: учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и грозами
1:17
Наука

Загрязнение воздуха способствует увеличению количества летних гроз, выяснили учёные из Университета Джеймса Мэдисона. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Research.

Atmospheric Research: учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и грозами
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Профессор географии JMU Мейс Бентли, ведущий автор исследования, объяснил, что частицы загрязнения проникают в облака и способствуют разделению электрических зарядов, что приводит к увеличению числа молний.

В ходе трёхлетнего исследования, финансируемого Национальным научным фондом, были изучены около 200 000 гроз в районе Вашингтона и более 300 000 гроз в районе Канзас-Сити. Используя данные о молниях и информацию со станций мониторинга загрязнения воздуха, учёные выяснили, что при высокой атмосферной нестабильности загрязнение воздуха увеличивает количество ударов молний из облаков в землю.

Исследования Бентли в Бангкоке, где уровень загрязнения воздуха выше, чем в Вашингтоне и Канзас-Сити, а климат — жаркий и тропический, показали схожие результаты, но с ещё более высокой частотой молний.

По словам Бентли, городское загрязнение усиливает грозы и молнии в любой точке мира.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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