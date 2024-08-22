Работа на шумном производстве увеличивает риск гипертонии на 10% каждый год

ACC: каждый год работы на шумном производстве повышает риск гипертонии

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Каждый год работы на шумном производстве увеличивает риск развития гипертонии на 10%. Об этом сообщает Американский колледж кардиологии (ACC).

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

Учёные проанализировали данные 289 жителей Бангладеша, работающих на различных текстильных фабриках. Средний возраст участников составил 34 года, а средний стаж работы на фабриках — около 16 лет. Интенсивность шума варьировалась от 96 до 111 децибел, при рекомендованном максимуме в 85 децибел.

У трети участников было диагностировано повышенное кровяное давление, а у 53,3% давление находилось на грани верхнего предела нормы. Чем дольше человек работал на шумном производстве, тем выше был риск гипертонии. Согласно исследованию, каждый год воздействия шума увеличивал вероятность развития гипертонии на 10%, даже с учётом таких факторов, как возраст, вес и статус курения.

Ранее исследования показали, что жизнь вблизи автомагистралей, железнодорожных путей или аэропортов может также повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Воздействие шума на рабочем месте связано с риском потери слуха, развитием хронического стресса и снижением концентрации внимания.

"Хотя механизм этой связи ещё не до конца изучен, считается, что реакция на постоянный шум вызывает гормональный дисбаланс, который постепенно приводит к гипертонии", — отметили учёные.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.