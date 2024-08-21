Какао помогает повысить умственную активность

Какао с флаванолами повышает когнитивные способности

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные уже давно знают о положительном влиянии какао на здоровье сердца. Недавно к этому списку добавилось улучшение когнитивных способностей. Об этом сообщает Planet Today.

Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, PDM

Любимый многими с детства напиток обладает не только приятным вкусом и бодрящим эффектом, но и способствует улучшению умственной деятельности благодаря своему составу.

Это подтверждено исследованием, проведённым диетологом из Бирмингемского университета Катариной Рендейро и её коллегами. В ходе эксперимента изучалось воздействие флаванолов, содержащихся в какао, на когнитивные функции 20 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.

Участники эксперимента получили две порции какао: одна содержала высокий уровень флаванолов, в другой их практически не было. Результаты показали, что какао с высокой концентрацией флаванолов значительно уменьшало воздействие углекислого газа на мозг, что позволяло участникам справляться со сложными задачами на 11% быстрее по сравнению с теми, кто пил какао с низким содержанием флаванолов.

Однако учёные отмечают, что в других экспериментах с участием пожилых людей такие результаты не были зафиксированы.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).