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Как горячий чай может увеличить риск рака пищевода

International Journal of Cancer: учёные нашли связь между горячим чаем и раком
1:16
Наука

Согласно результатам недавнего международного исследования, регулярное потребление очень горячего чая (выше 60 градусов Цельсия) может значительно повышать риск развития рака пищевода. Эти данные были опубликованы в престижном научном журнале International Journal of Cancer.

International Journal of Cancer: учёные нашли связь между горячим чаем и раком
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

В рамках масштабного исследования, включавшего более полумиллиона участников, учёные выяснили, что люди, ежедневно выпивающие менее 700 мл крайне горячего чая, почти вдвое чаще сталкиваются с раком пищевода по сравнению с теми, кто пьёт менее горячий напиток (до 60 градусов Цельсия) в больших объёмах (от 700 мл в день).

Риск возникновения рака пищевода у тех, кто регулярно потребляет сверхгорячий чай, возрастает на 90%. Эксперты связывают это с постоянным воздействием высокой температуры на слизистую оболочку пищевода, что приводит к изменениям, которые могут вызвать злокачественное перерождение клеток.

Исходя из этих данных, специалисты рекомендуют давать чаю остыть до безопасной температуры, не превышающей 60 градусов Цельсия, перед его употреблением.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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