Как горячий чай может увеличить риск рака пищевода

International Journal of Cancer: учёные нашли связь между горячим чаем и раком

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно результатам недавнего международного исследования, регулярное потребление очень горячего чая (выше 60 градусов Цельсия) может значительно повышать риск развития рака пищевода. Эти данные были опубликованы в престижном научном журнале International Journal of Cancer.

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В рамках масштабного исследования, включавшего более полумиллиона участников, учёные выяснили, что люди, ежедневно выпивающие менее 700 мл крайне горячего чая, почти вдвое чаще сталкиваются с раком пищевода по сравнению с теми, кто пьёт менее горячий напиток (до 60 градусов Цельсия) в больших объёмах (от 700 мл в день).

Риск возникновения рака пищевода у тех, кто регулярно потребляет сверхгорячий чай, возрастает на 90%. Эксперты связывают это с постоянным воздействием высокой температуры на слизистую оболочку пищевода, что приводит к изменениям, которые могут вызвать злокачественное перерождение клеток.

Исходя из этих данных, специалисты рекомендуют давать чаю остыть до безопасной температуры, не превышающей 60 градусов Цельсия, перед его употреблением.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала.