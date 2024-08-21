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Британские учёные случайно нашли способ лечения мужского облысения

Университет Шеффилда: найден новый способ лечения облысения
1:14
Наука

Недавнее открытие британских учёных может существенно продвинуть науку и практическую медицину в лечении мужского облысения, которое затрагивает почти половину мужчин по всему миру.

Университет Шеффилда: найден новый способ лечения облысения
Фото: commons.wikimedia.org by Helpaeatcontu, CC BY-SA 3.0

Исследователи из Великобритании случайно натолкнулись на решение этой проблемы. В течение восьми лет они изучали возможности естественного сахара, который вырабатывается в организме, для заживления ран и улучшения кровообращения. Во время одного из экспериментов учёные заметили, что на обработанных таким сахаром участках кожи начинается усиленный рост волос.

Группа исследователей из Университета Шеффилда обнаружила, что 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) стимулирует рост волос, активируя формирование новых кровеносных сосудов.

Авторы исследования надеются, что их открытие сможет в будущем стать естественной альтернативой привычным методам лечения облысения. Важно отметить, что средство также может быть полезным для восстановления роста волос после химиотерапии. Однако необходимо проведение дополнительных исследований для подтверждения результатов и изучения возможных побочных эффектов.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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