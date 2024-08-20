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Антарктида может стать причиной подъёма уровня моря на 19 метров

Science Advances: учёные исследуют эффект подъема Антарктиды над уровнем моря
2:35
Наука

Антарктида теряет лед, что приводит к поднятию континента, как когда-то сплющенной губки, которая теперь вновь расширяется. Это явление, называемое постледниковым подъемом, может существенно повлиять на глобальное повышение уровня моря. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Science Advances: учёные исследуют эффект подъема Антарктиды над уровнем моря
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Этот процесс может как сократить вклад Антарктиды в повышение уровня моря до 40%, так и значительно ухудшить ситуацию в зависимости от того, сколько углекислого газа мы продолжим выбрасывать в атмосферу.

"С учетом того, что около 700 миллионов человек проживают в прибрежных зонах, а потенциальные затраты от повышения уровня моря к концу столетия могут достичь триллионов долларов, понимание эффекта домино от таяния антарктических льдов крайне важно", — отмечает гляциолог Наталья Гомес из Университета Макгилла.

Исследования показали, что мантия Земли под антарктическим ледяным щитом особенно мягкая в некоторых ключевых областях. Это приводит к неожиданно быстрому подъему суши.

"Наши измерения показывают, что твердая земля под ледяным щитом меняет форму на удивление быстро", — объясняет геолог Терри Уилсон из Университета штата Огайо.

Команда использовала 3D-моделирование для имитации изменений уровня моря при различных сценариях потепления. Если уровень потепления останется низким, к 2500 году уровень моря может подняться на 1,7 метра. Но в случае бесконтрольного роста глобального потепления этот показатель может достичь 19,5 метров.

Это происходит потому, что когда отступление ледяного покрова опережает подъем земли, больше воды поступает в океаны. Однако, если удастся замедлить таяние льда, поднимающаяся земля может удержать часть льда от контакта с более тёплыми водами океанов, что позволит ему дольше сохраняться.

"Исследование является важным шагом в улучшении наших прогнозов о влиянии изменения климата на уровень моря и в разработке эффективной экологической политики", — подчеркивает гляциолог Роб ДеКонто из Массачусетского университета.

Поскольку Земля не является идеальной сферой, разные регионы мира будут испытывать уникальные изменения уровня моря из-за гравитационных, вращательных и геологических факторов.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. С 2000 года воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю. ш., по решению Международной гидрографической организации называются Южным океаном.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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