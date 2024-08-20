Продукты, которые помогут мужчинам сохранить тестостерон на высоком уровне

С возрастом в мужском организме происходят изменения, одним из которых является постепенное снижение уровня тестостерона. Этот процесс обычно начинается после 30 лет, когда концентрация гормона уменьшается примерно на 1% ежегодно. Исследования показывают, что питание играет важную роль в поддержании гормонального баланса.
Ученые провели анализ ряда научных работ, посвященных влиянию природных антиоксидантов на здоровье мужчин. Они выяснили, что определенные растительные продукты могут способствовать увеличению выработки андрогенов, помогая предотвратить развитие гипогонадизма — состояния, характеризующегося снижением либидо, уменьшением мышечной массы и плотности костей.
Особое внимание исследователи уделили полифенолам, таким как флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты. Эти вещества содержатся в продуктах, включая сельдерей, тимьян, петрушку, бобовые, яблоки, зеленый чай, грейпфруты, виноград и помидоры.
Механизм действия этих соединений заключается в активации определенных генов в клетках Лейдига, что стимулирует выработку андрогенов. Кроме того, они помогают предотвратить снижение тестостерона, вызванное эндокринными нарушениями. Включение в рацион продуктов, богатых полифенолами, может быть эффективной стратегией для поддержания оптимального уровня тестостерона у мужчин старше 30 лет.
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