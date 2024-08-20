Продукты, которые помогут мужчинам сохранить тестостерон на высоком уровне

Результаты исследования: полифенолы стимулируют выработку тестостерона

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

С возрастом в мужском организме происходят изменения, одним из которых является постепенное снижение уровня тестостерона. Этот процесс обычно начинается после 30 лет, когда концентрация гормона уменьшается примерно на 1% ежегодно. Исследования показывают, что питание играет важную роль в поддержании гормонального баланса.

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Ученые провели анализ ряда научных работ, посвященных влиянию природных антиоксидантов на здоровье мужчин. Они выяснили, что определенные растительные продукты могут способствовать увеличению выработки андрогенов, помогая предотвратить развитие гипогонадизма — состояния, характеризующегося снижением либидо, уменьшением мышечной массы и плотности костей.

Особое внимание исследователи уделили полифенолам, таким как флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты. Эти вещества содержатся в продуктах, включая сельдерей, тимьян, петрушку, бобовые, яблоки, зеленый чай, грейпфруты, виноград и помидоры.

Механизм действия этих соединений заключается в активации определенных генов в клетках Лейдига, что стимулирует выработку андрогенов. Кроме того, они помогают предотвратить снижение тестостерона, вызванное эндокринными нарушениями. Включение в рацион продуктов, богатых полифенолами, может быть эффективной стратегией для поддержания оптимального уровня тестостерона у мужчин старше 30 лет.