Исследователи нашли антитело, способное защитить от всех штаммов COVID-19

Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Northeastern University обнаружили, что антитело CV3-25 способно защищать от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, даже в условиях, когда вирус эволюционирует и становится устойчивее к другим защитным механизмам организма.

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Учёные проанализировали структуру белка-шипа SARS-CoV-2 и выяснили, что он изменяет свою форму, когда "притягивает" клетку и сливается с ней. Чтобы заразить организм, белок-спайк "выскакивает" наружу и захватывает клетку человека.

Антитело CV3-25 связывается с определённым участком белка spike, который остаётся неизменным у различных штаммов вируса. Это делает CV3-25 эффективным против множества мутаций.

Результаты исследования показывают, что такое широко нейтрализующее антитело может стать ключом к созданию вакцины, способной защитить от быстро развивающегося вируса.