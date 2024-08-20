Исследователи нашли антитело, способное защитить от всех штаммов COVID-19

Исследователи из Northeastern University обнаружили, что антитело CV3-25 способно защищать от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, даже в условиях, когда вирус эволюционирует и становится устойчивее к другим защитным механизмам организма.
Учёные проанализировали структуру белка-шипа SARS-CoV-2 и выяснили, что он изменяет свою форму, когда "притягивает" клетку и сливается с ней. Чтобы заразить организм, белок-спайк "выскакивает" наружу и захватывает клетку человека.
Антитело CV3-25 связывается с определённым участком белка spike, который остаётся неизменным у различных штаммов вируса. Это делает CV3-25 эффективным против множества мутаций.
Результаты исследования показывают, что такое широко нейтрализующее антитело может стать ключом к созданию вакцины, способной защитить от быстро развивающегося вируса.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.