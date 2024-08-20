Японский секрет: названа рыба, которая продлевает жизнь женщинам

Учёные доказали влияние мелкой рыбы на женское долголетие

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Нагойского университета в Японии провели исследование, которое выявило неожиданный фактор, влияющий на долголетие женщин — регулярное употребление в пищу мелкой рыбы.

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В исследовании приняли участие 80 тысяч японцев в возрасте от 35 до 69 лет. На протяжении девяти лет участники подробно описывали свой рацион, а ученые анализировали их медицинские данные.

Результаты показали, что у женщин, которые ели мелкую рыбу (например, анчоусы или сардины) от одного до трёх раз в месяц, риск преждевременной смерти был на 32% ниже по сравнению с теми, кто ел такую рыбу реже. У мужчин также наблюдался положительный эффект от употребления мелкой рыбы, но он был менее выраженным.

Исследователи объясняют этот эффект тем, что мелкая рыба содержит много полезных микроэлементов и веществ, необходимых для поддержания здоровья сердца и сосудов, что в свою очередь способствует увеличению продолжительности жизни. Кроме того, такую рыбу часто едят целиком, вместе с костями и головой, что обеспечивает организм кальцием, необходимым для поддержания крепости костной системы.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella). Термин может происходить от названия средиземноморского острова Сардиния, вокруг которого когда-то было много сардин.

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.