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Камчатка на пороге мощного землетрясения: эксперты предупредили об опасности

Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке
1:44
Наука

В воскресенье у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7.2. Благодаря тому, что эпицентр находился на глубине 44 километров и на расстоянии 115 километров от Петропавловска-Камчатского, разрушений и жертв удалось избежать.

Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке
Фото: Wikipedia by Schwede66, CC BY-SA 3.0

Однако, эксперты предупреждают о вероятности повторных толчков (афтершоков), хотя и менее мощных. Так, специалисты из Камчатского филиала геофизической службы РАН считают, что текущее землетрясение может быть предвестником более сильного, с возможной магнитудой до 9.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН уже успешно предсказал текущее землетрясение за несколько дней до его наступления. Прогноз основывался на данных с геодинамического полигона, и был точным по времени и силе толчков. Сейчас специалисты предупреждают, что в течение следующих двух суток возможно сильное землетрясение, которое может затронуть такие населенные пункты, как Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и поселок Усть-Камчатск. После этого, по их мнению, сейсмическая активность пойдет на спад, сообщает Planet Today.

Другие эксперты, однако, придерживаются иной точки зрения. Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, утверждает, что многочисленные афтершоки после землетрясения 18 августа свидетельствуют о значительном снижении энергии подземного очага, что уменьшает вероятность более сильных толчков.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

Магниту́да землетрясе́ния — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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