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Тайны древнего Иерусалима: найден карьер Второго Храма

В Иерусалиме найден карьер периода Второго Храма
1:14
Наука

Археологи в Иерусалиме обнаружили крупный карьер, относящийся к периоду Второго Храма, в технологическом парке Хар-Хотзвим, сообщает Daily Mail.

В Иерусалиме найден карьер периода Второго Храма
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Карьер, площадью около 3500 квадратных метров, возможно, был ключевым источником строительного материала для ряда значительных проектов Иерусалима, включая Храмовую гору и Путь паломников.

Раскопки выявили большие каменные плиты, схожие с теми, что использовались на Пути паломников, что подтверждает связь между этим карьером и другими древними объектами. Размеры камней, достигавшие 2,5 метров в длину, свидетельствуют о высоких стандартах строительства в этот период.

Дополнительной находкой в карьере стал каменный сосуд для очищения, который использовался еврейской общиной для ритуальных целей. Этот уникальный артефакт, скрытый под землей почти две тысячи лет, может указывать на повседневные и религиозные аспекты жизни в Иерусалиме периода Второго Храма.

Раскопки ведутся в сотрудничестве с компанией-застройщиком, чтобы сохранить карьер и интегрировать его в новый коммерческий комплекс.

Уточнения

Иерусалим — город на Ближнем Востоке, столица Израиля и де-юре столица Государства Палестина. Расположен на плато в Иудейских горах на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями, на высоте 650—840 метров над уровнем моря.

Второй храм — бывший храм в Иерусалиме, начало строительства которого было положено в правление Кира Великого; реконструирован Иродом Великим; разрушен во время штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией, во главе с Титом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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