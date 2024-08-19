Американские учёные раскрыли тайну "прилипчивых" мелодий: почему они застревают в голове не у всех

Учёные выяснили, почему в голове "заедают" мелодии

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Некоторые люди часто сталкиваются с тем, что определённые мелодии надолго "застревают" у них в голове и постоянно воспроизводятся мысленно.

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Американские учёные из университета Санта-Крус провели исследование, которое показало, что подобное явление встречается не у всех. Результаты их работы были опубликованы в журнале Attention, Perception, & Psychophysics.

В ходе исследования учёные опросили большое количество людей, которые время от времени испытывают проблему с "прилипчивыми" мелодиями.

Интересно, что большинство из них не были профессиональными музыкантами. Также было отмечено, что некоторые респонденты не обладали абсолютным слухом.

Тем не менее, исследователи указали, что у значительного числа людей имеется скрытая способность к абсолютному музыкальному слуху.