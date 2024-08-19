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В Перми нашли неожиданный способ сберечь леса от вырубки: заменят отходами

В России разработан инновационный способ получения целлюлозы
2:06
Наука

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработан способ получения целлюлозы высокого выхода (ЦВВ). Авторы описали его в 3-м номере "Известия вузов. Лесной журнал" за 2024 год, сообщает пресс-служба ПНИПУ в понедельник.

В России разработан инновационный способ получения целлюлозы
Фото: Wikimedia Commons by MPorciusCato, CC BY-SA 3.0

Инновация заключается в возможности использования в качестве сырья отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, тогда как традиционный подход требует специальной технологической щепы. То есть решение пермских учёных выгоднее и экономически, и экологически.

"Мы провели ряд экспериментов, чтобы определить, можно ли получить волокнистый полуфабрикат высокого качества из отходов переработки древесины — берёзовых опилок целлюлозно-бумажного предприятия и хвойно-лиственной стружки деревообработки. ЦВВ используют при производстве бумаги и картона. В лабораторных условиях мы получали ЦВВ нейтрально-сульфитным способом варки исследуемого древесного сырья в лабораторном варочном аппарате (автоклаве) при высокой температуре и под давлением; путём последующего размола извлекли необходимый волокнистый полуфабрикат", — рассказала профессор кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ доктор технических наук Фирдавес Хакимова.

По её словам, лабораторные условия были максимально приближены к реальным производственным — так делают ЦВВ в Пермской целлюлозно-бумажной компании.

"Мы выяснили, что в процессе утилизации древесных отходов получается волокнистый полуфабрикат, который не уступает по качеству ЦВВ из берёзовой технологической щепы и соответствует всем нормам предприятия", — сообщила доцент кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ кандидат технических наук Ольга Носкова.

В качестве сырья для изготовления картона полученная целлюлоза вполне сравнима с макулатурой.

Уточнения

Целлюло́за клетчáтка (фр. cellulose от лат. cellula — «клетка») — органическое соединение, углевод, полисахарид с формулой (C6H10O5)n.

Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.

Пермь — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой

Пе́рмский госуда́рственный университе́т (полное название Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет») — классический университет города Перми, один из национальных исследовательских университетов России.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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