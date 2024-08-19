Раскрыт секрет полярного сияния на широте Москвы

Московский планетарий показал макет полярного сияния

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Из-за сильной солнечной активности полярные сияния зачастили в регионах, для которых не характерны. В Московском планетарии показали механизм возникновения этого явления на макете.

Фото: Wikipedia by paul morris, PDM

Реальные полярные сияния возникают в верхних слоях атмосферы на высоте 80-400 км. В установленном в "Лунариуме" Московского планетария экспонате воссозданы эти условия.

В колбе создано пониженное давление, приближенное к тому, которое возникает на больших высотах в земной атмосфере, почти на границе с космосом. На шарик меньшего размера подаётся высокое напряжение, в результате чего в сторону большего шара устремляется поток заряженных частиц, имитирующих солнечный ветер. Под воздействием этих частиц воздух вокруг шара начинает светиться.

Так же светится и земная атмосфера под воздействием солнечного ветра. Только в условиях ещё более низкого давления это свечение становится зелёным.

А если создать вокруг электрода магнитное поле, свечение концентрируется у полюсов, как и в реальных условиях.

После корональных выбросов массы, которыми сопровождаются солнечные вспышки, полярные сияния могут усиливаться и наблюдаться в тех регионах на Земле, где обычно они не происходят — например, на широте Москвы.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. == Литература == Александров Н. Л. Полярные сияния // Соросовский образовательный журнал, 2001, № 5, с. 75-79; Булат В. Л. Оптические явления в природе. // М., Просвещение, 1974, 143 с;

Моско́вский планета́рий — один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России.

Макет полярного сияния