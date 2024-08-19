Японское вторжение на Аляску: обломки военных кораблей обнаружены спустя десятилетия

Археологи нашли три затонувших корабля Второй мировой войны

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно подводные археологи сделали важное открытие, обнаружив останки трех военных кораблей, участвовавших в малоизвестном конфликте Второй мировой войны — японском вторжении на Алеутские острова Аляски.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

Среди найденных обломков — два японских грузовых судна и американское кабельное судно SS Dellwood, потопленные в ходе боевых действий в 1942–1943 годах.

Японские корабли были уничтожены американской авиацией после того, как японцы оккупировали остров Атту, стремясь превратить его в "непотопляемый авианосец". Однако изменение ситуации в Тихом океане вынудило японское командование оставить солдат на острове, приказывая им держаться до конца. Американцы и канадцы в ответ начали массированную воздушную атаку, завершившуюся кровопролитной битвой при Атту, в результате которой погибли тысячи солдат с обеих сторон.

Экспедиция на остров Атту, проведенная группой археологов из ECU, возглавляемой Домиником Бушем и Джейсоном Рауппом, привела к успешной идентификации останков кораблей. Используя новейшие технологии, включая дроны и усовершенствованные сонары, исследователи смогли зафиксировать и детально изучить обломки на большой глубине. Это открытие позволяет пролить свет на малоизвестную страницу истории Второй мировой войны и почтить память погибших.

Уточнения

Архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка.