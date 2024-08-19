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Женщины с пересаженной маткой успешно рожают здоровых детей

Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
1:09
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA, подтвердило, что большинство женщин, прошедших через трансплантацию матки, могут успешно выносить и родить здорового ребенка.

Пересадка матки: новое слово в репродуктивной медицине
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

В исследовании приняли участие 20 женщин из США со средним возрастом 30 лет, которым пересадка матки была проведена в период с 2016 по 2019 год. Из них 14 успешно родили одного или более детей. Однако, несмотря на успешные роды, половина беременностей сопровождалась осложнениями, такими как гестационная гипертония и преждевременные роды.

Тем не менее, все дети родились без врожденных аномалий и задержек в развитии, что подчеркивает потенциал этой операции для женщин с "абсолютным бесплодием матки". Это состояние, встречающееся примерно у 1 из 500 женщин, долгое время делало материнство невозможным.

Однако благодаря достижениям в медицине, трансплантация матки теперь дает этим женщинам реальный шанс на рождение собственного ребенка.

Уточнения

Хирургическая операция при которой здоровая матка трансплантируется в организм женщины, у которой матка отсутствует или имеет патологию развития.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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