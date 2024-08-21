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Уникальная находка в Ирландии: как глобальное оледенение изменило историю Земли

Ученые обнаружили новые доказательства древнего глобального оледенения Земли
1:51
Наука

Британские учёные из Университетского колледжа Лондона сделали важное открытие, обнаружив самые полные доказательства периода глобального оледенения Земли, который произошел более полумиллиарда лет назад. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Journal of the Geological Society (JSG).

Ученые обнаружили новые доказательства древнего глобального оледенения Земли
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Исследователи провели детальный анализ скальных пород, найденных в Ирландии и Шотландии. Эти породы сохранили следы перехода от тропической среды к ледниковому периоду, известному как Стертовское оледенение. Этот период продолжался около 60 миллионов лет и был одним из двух крупных заморозков, произошедших в криогенный период (между 635 и 720 миллионами лет назад). До этого времени жизнь на Земле ограничивалась одноклеточными организмами и водорослями.

После завершения этого периода началось быстрое развитие более сложных форм жизни, и современные животные во многом напоминают тех, кто появился более 500 миллионов лет назад.

В ходе нового исследования команда учёных собрала образцы песчаника из формаций Порт-Аскаиг и Гарб-Эйлеах, которые предоставили важные данные для анализа. Учеными были изучены цирконы — устойчивые минералы, содержащие радиоактивный уран, который позволяет точно датировать породы. Анализ показал, что эти породы были отложены в период между 662 и 720 миллионами лет назад.

На основе полученных данных исследователи предполагают, что новое открытие может служить ключевым маркером начала криогенного периода, что позволит углубить понимание эволюции Земли.

Уточнения

Стертское оледенение (от англ. Sturtian glaciation) — глобальное оледенение (или несколько последовательных оледенений), произошедшее в первой половине криогенного периода. Даты разнятся: либо 717-643 млн лет назад, либо 715-680 млн лет назад. Первое оледенение криогенного периода, второе — протерозойское (мариноанское).

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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