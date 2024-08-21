Лунная тайна раскрыта: почему на Луне холоднее, чем на Плутоне

На Луне обнаружено самое холодное место в Солнечной системе

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские учёные из Лондонского университета и Университета Уорика выяснили, что самое холодное место в Солнечной системе может находиться на Луне, недалеко от Земли. По данным, полученным от космических аппаратов, некоторые участки лунной поверхности оказались холоднее, чем Плутон. Это исследование было опубликовано на научном портале Live Science.

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Анализ данных миссии NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, проводившейся в 2009 году, показал, что температура в затенённых кратерах на южном полюсе Луны составляет 25 градусов по Кельвину, что соответствует -248,15°C. Для сравнения, средняя температура поверхности Плутона составляет 40,4 Кельвина, или -232,75°C.

Ученые утверждают, что южный полюс Луны является самым холодным местом во внутренней части Солнечной системы — от Меркурия до астероидного пояса между Марсом и Юпитером.

Однако лунные кратеры всё же могут быть теплее облака Оорта — области космического льда за орбитой Нептуна, где температура достигает 5 Кельвинов (-268,15°C), приближаясь к абсолютному нулю.

Исследователи отметили, что облако Оорта находится так далеко, что не все считают его частью Солнечной системы. Расстояние от Земли до ближней границы этого облака составляет 2 тысячи астрономических единиц, что в 2 тысячи раз больше дистанции между Землей и Солнцем.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Плуто́н (134340 Pluto, символы: и ) — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды.

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.